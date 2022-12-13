موقف رائع من محمد صلاح بدبي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

جذبت الزيارة التي قام بها النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول إلى مركز راشد لأصحاب الهمم أثناء تواجده في دبي رفقة فريق ليفربول للمشاركة في كأس سوبر دبي 2022، أكثر من 500 ألف مشاهدة ومشاركة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في الإمارات والوطن العربي وهو الفيديو الذي نشر عبر حساب "الإمارات اليوم – الرياضة" في منصة تويتر أثناء زيارة النجم المصري محمد صلاح للمركز.

ويتواجد محمد صلاح، في دبي مع فريق ليفربول للمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي 2022 التي يتواجد فيها 4 فرق عالمية وهم إلى جانب ليفربول كلا من ميلان، أرسنال وليون الفرنسي، وخاض ليفربول أول مباراة له أمام ليون الفرنسي وخسرها بنتيجة 3-1.

وزار النجم المصري محمد صلاح مركز راشد لأصحاب الهمم بمفرده من فريق ليفربول وظهر وهو قادم بسيارة خاصة حيث وصل إلى المركز وذلك بعد يوم واحد فقط من خسارة المباراة مع فريقه، وكان في استقباله مسؤولي المركز، وقام بجولة في المركز استمرت ما يقارب الساعتين اشترك فيها مع كل أطفال المركز وقام بلعب الكرة ومعهم والطبخ والاستماع إلى أحاديثهم الودية إضافة إلى التصوير والتوقيع لهم في لوحة رائعة رسمها اللاعب على أوجه اللاعبين.

وكان في استقبال النجم المصري محمد صلاح في المركز كلاً من مريم عثمان مديرة المركز وأحمد خوري نائب رئيس نادي النصر السابق.