تاريخ كرة القدم يودع كأس العالم باكياً أمام المغرب.. انتهى الدرس (صور وفيديو)

كتب المنتخب المغربي نهاية مشوار كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم في العالم والحائز على الكرة الذهبية 5 مرات، مع بطولات كأس العالم بعد أن أوقف المغرب المنتخب البرتغالي في الدور ربع النهائي ليكتب تاريخ جديد ويصنع كرة قدم عربية وإفريقية لأول مرة في تاريخ كأس العالم الذي انطلق منذ ما يقارب من 100 عام ولم يشهد أي صعود لمنتخب إفريقي أو عربي إلى الدور نصف النهائي.

وأحرز كريستيانو رونالدو خلال كأس العالم قطر 2022 هدف واحد فقط من ركلة جزاء في أول مباراة وبعدها لم يظهر كما حل بديلاً في أخر مباراتين ولم يكن في التشكيلة الأساسية، لتصل أهداف كريستيانو رونالدو في كأس العالم غلى 8 أهداف، وتعتبر هذه البطولة هي الأخيرة لكريستيانو رونالدو، بعد أن وصل إلى عمر الـ 37 عاماً ويخوض بطولته العالمية الخامسة على التوالي، وكان يحلم بالوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق لقب البطولة إلا أن أسود المغرب كان لهم رأياً أخر.

وبتواجد كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم عادل الرقم التاريخي المسجل باسم الكويتي بدر المطوع كأكثر لاعب مثل منتخب بلاده في التاريخ بعدد 196 مباراة.