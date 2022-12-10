وسقطت البرازيل.. بكاء هستيري لنيمار في ليلة وداع المونديال (فيديو)

صدمة كروية تعرض لها عشاق منتخب البرازيلي للبطولة الخامسة على التوالي بعد أن ودع أصدقاء نيمار كأس العالم قطر 2022 من وسط البطولة وعدم الوصول حتى إلى الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الجزاء بنتيجة 4-2، بعد أن تعادلا بهدف لكل منتخب، حيث تقدمت البرازيل بهدف في الشوط الإضافي الأول ولكنها فشلت في الحفاظ على تقدمها، وتعادلت في الشوط الثاني كرواتيا ووصلت إلى ركلات الجزاء وفازت بها للمباراة الثانية على التوالي بعد أن تخطت اليابان بنفس السيناريو.

وعقب الخسارة وقف الجمهور ولاعبو البرازيل مصدومين غير مصدقين ما يحصل خاصة قائد المنتخب البرازيلي نيمار، الذي ظل صامداً قليلاً قبل أن يدخل في نوبة بكاء مستمر مع محاولة أصدقائه في الفريق من تهدئته والخروج من الملعب عقب الخسارة ووداع البطولة.

وتعد الخسارة القاسية هي استمرار مسلسل مفاجآت كأس العالم الذي شهد من قبل خروج إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا، إضافة إلى مفاجأة المغرب بالوصول إلى ربع نهائي المونديال.