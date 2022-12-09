محمد صلاح يبتعد عن كأس العالم ويتحدى مدرب ليفربول (فيديو)

نشر حساب نادي ليفربول عبر موقع "تويتر" فيديو جديد أثناء تواجد الريدز في دبي ظهر من خلاله النجم المصري محمد صلاح، هداف الفريق وهو يتحدى مدرب الفريق يورغن كلوب، في لعبة البادل وذلك قبل خوض مباراة ليون الفرنسي الودية في بطولة كأس سوبر دبي 2022.

وظهر في الفيديو تحدى جمع محمد صلاح، إلى جانب تياغو ألكانتارا زميله بصفوف ليفربول، وفي الفريق المقابل ظهر كلوب وبيب ليندرز المدرب المساعد للفريق.

وظهر محمد صلاح بمستوى متميز في لعبة البادل مهارة، وحاول الفوز أمام مدربيه، ويستعد ليفربول لمواجهة كل من أولمبيك ليون وإيه سي ميلان ضمن منافسات كأس السوبر بدبي الودية يومي الأحد والجمعة 11 و16 ديسمبر، قبل أن يلتقي مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 22 من الشهر نفسه.