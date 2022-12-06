تشكيلة المغرب لمواجهة إسبانيا في كأس العالم قطر 2022

يقود النجم المغربي حكيم زياش كتيبة المنتخب المغربي اليوم الثلاثاء (الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات) في المباراة المرتقبة أمام المغرب في كأس العالم قطر 2022.

ويتوقع أن يخوض المدرب وليد الركراكي المواجهة الأهم للمغرب والجماهير العربية في المونديال من النجوم: ياسين بونو في حراسة المرمى، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي، نصير مزراوي في الدفاع، وسفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، حكيم زياش، سفيان بوفال في الوسط، ويوسف النصيري في الهجوم.

يذكر أن الفائز من مباراة المغرب وإسبانيا سيواجه الفائز من البرتغال وسويسرا في الدور ربع النهائي.