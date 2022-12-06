تصرف غريب من مدرب البرازيل أمام كوريا.. يرقص السامبا أثناء المباراة (فيديو)

شهدت مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي موقف غريق وقليل ما يحدث في مباريات كأس العالم، قام به مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، الذي قاد فريقه لتحطيم كوريا الجنوبية في أول شوط بأربعة أهداف، ليؤكد قدرة فريقه على المنافسة بقوة لتحقيق لقب كأس العالم.

وعقب إحراز ريتشارليسون، الهدف الثالث للبرازيل في مرمى كوريا الجنوبية اتجه اللاعب إلى دكة البدلاء ومدربه البرازيلي تيتي، واللاعبين البدلاء ليحتفل معهم خارج الملعب والغريب هو قيام المدرب بالرقص مع اللاعبين احتفالاً بالهدف وهي إحدى رقصات السامبا الشهيرة الاحتفالية في كأس العالم قطر 2022، ثم قام اللاعبون بضرب المدرب على راسه احتفالاً بما قام به.

ويذكر أن البرازيل نجح في إنهاء مباراته مبكراً في الشوط الأول أمام كوريا وضمن الصعود نظريا وعملياً بعد التقدم بأربعة أهداف دون مقابل، ليعلن عن نفسه بقوة مرشحاً بقوة للقب كأس العالم.

ويقابل البرازيل في الدور ربع النهائي منتخب كرواتيا الذي نجح في تحقيق الفوز بصعوبة على اليابان بركلات الترجيح.