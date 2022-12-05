أرسنال يصل إلى دبي بتواجد النجم المصري محمد النني (فيديو)

وصلت بعثة فريق أرسنال الإنجليزي إلى دبي من اجل خوض معسكر تدريبي يتخلله خوض بطولة كأس سوبر دبي بمشاركة 4 فرق هي بجانب أرسنال كلا من ليفربول وأي سي ميلان، وليون الفرنسي، وضمت بعثة أرسنال 27 لاعباً والجهاز الإداري والفني للفريق بتواجد النجم المصري محمد النني الذي سيعود للفريق بعد فترة كبيرة من الغياب بسبب الإصابة

وتقام بطولة كأس سوبر دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في استاد آل مكتوم بنادي النصر خلال الفترة بين 8 و16 الجاري.

وكان في استقبال الفريق رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أحمد هاشم خوري، و مدير البطولة محمد العور