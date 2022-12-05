أب يشرح لابنه الكفيف هدف ميسي في مشهد يخطف القلوب (فيديو)

<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;" itemscope itemtype="https://schema.org/VideoObject"><meta itemprop="name" content="الطفل الكفيف وهدف ميسي" /><meta itemprop="description" content="الطفل الكفيف وهدف ميسي" /><meta itemprop="uploadDate" content="2022-12-05T10:13:47.000Z" /><meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://s2.dmcdn.net/v/USGwz1ZZSHRGqofQl/x180" /><meta itemprop="duration" content="P24S" /><meta itemprop="embedUrl" content="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8g2mkd" /><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden" frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8g2mkd?autoplay=1" width="100%" height="100%" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe></تناولت مواقع تواصل اجتماعي فيديو للطفل الفنزويلي الكفيف، سيبستيان فيلورمو (12 عاماً)، هو ووالده أثناء إحراز ميسي نجم الأرجنتين لهدفه في مرمى المكسيك وقيام والده بوصف الهجمة وطريقة إحراز الهدف والتسجيل عن طريق ميسي والفرحة الكبيرة للطفل بعد إحراز الهدف وهو يرتدي زي الأرجنتين.

وتفصيلاً ظهر في الفيديو أب يصف لأبنه الكفيف أحداث مباراة الأرجنتين والمكسيك التي أقيمت في دور المجموعات بكأس العالم وانتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون مقابل، وذلك على لوح مجسم بطريقة "برايل" حيث وصف له هدف لاعبه المفضل ميسي واحتفل بالهدف مع بقية المتواجدين في المكان بطريقة رائعة.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد تناولت باهتمام قصة الطفل الفنزويلي الكفيف، سيبستيان فيلورمو (12 عاماً)، واستخدامه الآلة الكاتبة بطريقة «برايل» لجعل ألبوم ملصقات لاعبي كأس العالم في قطر متاحاً للجميع، بعدما اعتمد على ورق لاصق شفاف لكتابة الأسماء والأرقام باللغة الخاصة بالمكفوفين، بمساعدة والديه في اللصق على حواف المربعات، وإرشاده لوضع الملصقات بالطريقة الصحيحة.

ويذكر أن ميسي قاد الأرجنتين بعد ذلك إلى دور الـ 16 وفيه أحرز هدف فريقه الأول في مرمى أستراليا ليصعد إلى الدور ربع النهائي لملاقاة هولندا في مباراة قوية ومنتظرة.