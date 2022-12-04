ظاهرة كأس العالم.. تخطى بيليه وأنهى عصر ميسي ورونالدو في عمر 24 سنة

سطر النجم الفرنسي كليان مبابى تاريخاً جديداً في كأس العالم بعدما سجل هدفين اليوم لمنتخب فرنسا في مرمى بولندا بدور الـ 16 ليقود منتخب بلاده إلى الفوز بنتيجة 3-1، ويصل إلى عدد 5 أهداف في كأس العالم قطر 2022 متفوقا بفارق هدفين عن أقرب منافسيه معلنا عن نفسه منافسا قوية على لقب هداف البطولة.

وفازت فرنسا في دور الـ 16 وصعدت لربع نهائي البطولة في انتظار الفائز من إنجلترا والسنغال في طريقها لمحاولة تكرار الإنجاز بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بفضل الموهبة الفرنسية مبابي.

وبعد أن أحرز مبابي 5 أهداف في البطولة أصبح لديه 9 أهداف في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم وهو لم يصل إلى سن 24 عاماً، ليتخطى بذلك رقم الأسطورة التاريخية بيليه، الذي كان قد سجل 7 أهداف قبل أن يصل إلى 24 عاماً.

وبأهداف التسعة حتى الأن في المونديال تخطى النجم الصغير صاحب الـ 23 عاماً أرقام كريستيانو رونالدو صاحب الـ 37 عاماً والذي أحرز 8 أهداف في 5 نسخ من البطولة حتى الأن، كما تساوى مع ميسي 35 عاماً الذي يخوض المونديال الأخير أيضاً، وكل ذلك وهو يخوض المونديال الثاني له في تاريخه، وكان قد أحرز في النسخة الأولى له لقب كأس العالم وهو في عمر لا يتخطى 19 سنة.