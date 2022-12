نجم منتخب ألمانيا يشيد بكأس العالم في قطر.. بطولة رائعة وتنظيم مثالي

على عكس النظرة العامة لمنتخب ألمانيا والمسؤولين هناك عن تنظيم كأس العالم في قطر 2022 والمشاكل التي واكبت مشاركة المنتخب الألماني في المونديال حتى ودعوا من الدور الأول للبطولة عقب احتلالهم المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

حرص نجم الكرة الألمانية مسعود أوزيل والمنتخب الألماني السابق التواجد في البطولة حيث نشر صورة له من ملعب في قطر عقب أيام على التفاعل الواسع على رفع صور له من قبل جماهير مونديال قطر عب الأزمات التي رافقت مشاركة المنتخب.

ونشر أوزيل الصورة على حسابه في "تويتر" وعلق عليها قائلا وهو يشاهد إحدى مباريات البطولة: "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي، يسعدني دائما التواجد هنا، كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريبا مرة أخرى".

ورفع عدد من الجماهير العربية المتواجدة بملعب البيت خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا في المونديال، مئات الصور لنجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليا، مسعود أوزيل، في خطوة عبرت فيها الجماهير العربية عند دعمها للنجم المعتزل، وبدت مستفزة للألمان.

وكان المنتخب الألماني قد خرج من المونديال، رغم فوزه على المنتخب الكوستاريكي 4-2، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات عقب فوز اليابان على إسبانيا، وحل المنتخب الألماني في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الإسباني، الذي رافق نظيره الياباني إلى الدور الثاني.

وكان أوزيل قد اعتزل دولياً في يوليو 2018 بالتواجد مع منتخب ألمانيا، بعد حملة انتقادات تعرض لها على مدى شهور، شككت في انتمائه وولائه للمنتخب.

Great to be in Qatar for the #Worldcup2022. ⚽🏆 Thanks for the great hospitality & the perfect organization – it’s always a pleasure to be here. All the best to Qatar for the remaining tournament – insha'Allah we see us soon again. 🤲🏼🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/bBU0PFwKvm