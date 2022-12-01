مشجع عربي يبيع مجوهرات أمه ليحضر كأس العالم في قطر (فيديو)
أقدم مشجع عربي على بيع مجوهرات أمه للسفر إلى قطر وحضور مباريات كأس العالم 2022، في وقت سلطت وسائل لإعلام الأضواء عليه بعدما شوهد بسوق واقف في الدوحة حاملاً يافطة عريضة يعتذر فيها من والدته.
والتقطت الكاميرات الشاب العربي رافعاً يافطة اعتذار كتب عليها: "أمي الغالية، أنا آسف، حينما أعود سأشرح لكي لماذا بعت مجوهراتك، إنه كأس العالم".
مشجع يعتذر لأمه لبيع مجوهراتها لحضور المونديال#صباح_المونديال #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/1EWIwEPMkk— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
ونقلت قناة الدوري والكاس القطرية عن المشجع قوله: "أشكر دولة قطر على الاستضافة والبطولة، والوالدة إن شاء الله مسامحة، وسأعوضها بعد عودتي لها".
وتباينت ردود الفعل على المشجع بين منتقد لتصرفه مستائين من فعلته، فيما ذهب آخرون لاعتبار ما قام به أحد طرائف المونديال.
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