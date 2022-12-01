أخر ظهور لياسر الشهراني من داخل المستشفى وكلمة للجمهور السعودي (فيديو)

وجه نجم المنتخب السعودي ياسر الشهراني الذي تعرض لإصابة قوية في أول مباراة للمنتخب أمام الأرجنتين كلمه للجمهور السعودي والكادر الطبي الذي أشرف على علاجه، وتعرض الشهراني لإصابة قوية خرج على أثرها من ملعب المباراة مصاباً بعد اصطدام قوي مع حارس المنتخب السعودي محمد العويس، في مشهد أدخل الرعب في قلوب الجماهير نتيجة قوة الاصطدام ما بين وجه اللاعب وركبة حارس المرمى.

وأعلن المنتخب السعودي مغادرة اللاعب ياسر الشهراني المستشفى، بعد أكثر من عملية جراحية خضع لها، ووثق اللاعب أخر ما وصل إليه وطمأن جمهوره من خلال مقطع فيديو وجه فيه الشكر للأطباء والأجهزة الطبية والجمهور.

وظهر الشهراني في مقطع الفيديو وهو يقدم شكره للأطباء والكوادر الطبية التي قامت على علاجه، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، فيما تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع المقطع داعين الله له بالشفاء.

وودع منتخب السعودية مونديال قطر 2022، بعد منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات للبطولة، وذلك بعد خسارته أمام نظيره المكسيكي (1-2)، على استاد "لوسيل" بمدينة لوسيل القطرية، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة، ليتذيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط رغم تحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين.