محمد صلاح تلقى تهديدات بالقتل قبل مباراة مصر والسنغال.. خبر صادم (فيديو)

أكد رئيس نادي سموحة المصري فرج عامر، أن محمد صلاح نجم المنتخب المصري وهداف ليفربول محمد صلاح، تلقى تهديدات بالقتل قبل مباراة السنغال ومصر في المباراة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم والتي خسر فيها المنتخب المصري بركلات الجزاء.

وكشف رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية أن محمد صلاح تلقى تهديدًا بالقتل قبل المباراة، حيث توجّه أحد الأشخاص إليه في الفندق وقام بتهديده، وذلك في إياب المرحلة الحاسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وهي المباراة التي خسرتها مصر بركلات الترجيح.

وكان المنتخب المصري قد خسر أمام السنغال بركلات الجزاء بعد أن أهدر محمد صلاح وزيزو أفضل لاعبين في مصر يسددون ركلات الجزاء بسبب الليزر الذي وجهه الجمهور إلى وجه صلاح، وأكد فرج عامر وجود 126 جهاز ليزر تم توجيهه تجاه محمد صلاح قبل تسديد ركلة الجزاء.

وأضاف: "اتحاد الكرة المصري تخاذل تمامًا عن حقوق مصر في إعادة مباراة السنغال، فمدافع الليزر التي كانت مُسلطة على وجه اللاعبين طوال أحداث اللقاء كفيلة بإعادة اللقاء، كما كنت أملك كل المستندات التي تؤكد حق مصر ولكن اتحاد الكرة لم يقم بذلك".