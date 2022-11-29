مشجع "عنيف" يقتحم الملعب ويضرب رأس الحارس بعصاة الراية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشجع اقتحم الملعب حاملاً راية الركنية وركض باتجاه حارس المرمى موجهاً له ضربات مباشرة على الرأس وسط حالة ذهول الجماهير في المدرجات.

Göztepeli taraftarın Altay kalecisi Ozan Evrim’e vurduğu anlar! 👀💥pic.twitter.com/YaT13MLbWd — Santra Sports (@SportSantra) November 27, 2022

وتبين بأن المشهد من دوري الدرجة الأولى التركي خلال مباراة فريقي جوزتبه وآلتاي إزمير، وجاء بعد أعمال شغب شهدتها المواجهة واستدعت دخول سيارة الاسعاف إلى الملعب، وفي تلك الأثناء كان الحارس في حديث مع أحد المسعفين قبل أن يهاجمه المشجع من الخلف ويضربه بقوة.