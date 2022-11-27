ميسي "يرقص" بعد التخلص من أزمة الخسارة أمام المنتخب السعودي (فيديو)

قاد ليونيل ميسي فريقه إلى فوز هام أعاد به الحياة إلى شعب الأرجنتين بأكمله عقب قيادته لمنتخب بلاده للفوز على المكسيك في مباراة قوية نجح فيها ميسي في إحراز هدفه منتخب بلاده الأول وصناعة الهدف الثاني، ليصل إلى عدد 8 أهداف في تاريخ مشاركته بكأس العالم ويتساوى مع الأسطورة مارادونا، في انتظار إحراز هدفين لكي يتساوى مع المهاجم الأرجنتيني باتيستوتا.

وعقب انتهاء المباراة والفوز على المكسيك ظهر الأسطورة ميسي رفقة منتخب بلاده وسط فرحة هستيرية بتحقيق الفوز في مباراة صعبة وبعد خسارة تاريخية كانت غير متوقعة أمام السعودية مثلت الكثير من الضغوط على اللاعبين الأيام الماضية، ليعود التانغو إلى الحياة من جديد.

وظهر منتخب الأرجنتين داخل غرفة تبديل الملابس وهم يرقصون بما فيهم ميسي وأيضا مدرب المنتخب ليؤكد الحالة الذي كان فيها اللاعبون عقب الخسارة من السعودية وأيضا خلال الشوط الأول من مباراة المكسيك وكان فيها المنتخب سيء جداً.

وكان ميسي قد وجد نفسه في أزمة وموقف صعب في نهاية مشواره الكروي وأخر بطولة له مع الأرجنتين في كأس العالم إذا كان قد خسر أمام المكسيك وودع البطولة، بعد خسارة تاريخية أمام السعودية، حيث كانت ستسبب أزمة في تاريخ اللاعب الباحث عن التتويج بلقب المونديال وأحد المرشحين.