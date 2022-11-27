ماذا فعل وزير الرياضة مع المتسبب في خسارة السعودية أمام بولندا بكأس العالم (فيديو)

تداولت مواقع إخبارية فيديو لوزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وهو داخل غرفة الملابس الخاصة بالمنتخب السعودي عقب الخسارة أمام منتخب بولندا في الجولة الثانية من كأس العالم بهدفين دون مقابل، والبقاء عند 3 نقاط يبحث بعدها الأخضر عن تحقيق الفوز الثاني وحصد 3 نقاط إضافية أمام المكسيك في محاولة للصعود إلى دور الـ 16.

وجاء في الفيديو وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يواسي عبد الإله المالكي، في غرفة الملابس عقب ارتكابه خطأ غير مقصود تسبب من خلاله في تلقي السعودية الهدف الثاني أمام منتخب بولندا لتنتهي المباراة بهدفين دون مقابل في وقت كان المنتخب السعودي يبحث عن إحراز هدف التعادل.

وانتشر الفيديو بشكل كبير ولاقى ردود أفعال إيجابية رغم أنه كان بدون صوت باستثناء أول ثواني وظهر فيها الأمير عبد العزيز وهو يقول للاعب "انتهت انتهت"، كناية عن نهاية المباراة بما فيها ويجب التركيز فيما هو قادم، وظل الحديث قائم بين الوزير واللاعب وجلس أمامه في محاولة لجعله ينسى ما حدث في المباراة.

وتعرض المنتخب السعودي إلى خسارة أمام بولندا بهدفين دون مقابل رغم أن المنتخب السعودي كان الأفضل والأكثر سيطرة على المباراة، وأضاع ركلة جزاء كانت كفيله بتعديل النتيجة والعودة إلى المباراة وربما تحقيق الفوز والصعود، ويلتقي المنتخب السعودي مع المكسيك في الجولة الأخيرة وهو يملك 3 نقاط، في حين يملك المنتخب المكسيكي نقطة واحدة ويتساوى مع السعودية المنتخب الأرجنتيني عند 3 نقاط خلف المتصدر منتخب بولندا.