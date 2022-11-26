لماذا لا تشارك إيطاليا في كأس العالم الحالية في قطر؟

لا تشارك إيطاليا في نهائيات كأس العالم الحالية لكرة القدم في قطر ومن ثم فهي تغيب عن النهائيات العالمية للمرة الثانية على التوالي.

وفيما معلومات وتفاصيل عن فشل بطلة أوروبا في التأهل لكأس العالم:

كيف انتهت مسيرة إيطاليا في تصفيات كأس العالم؟

* أوقعت قرعة التصفيات الأوروبية إيطاليا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات سويسرا وأيرلندا الشمالية وبلغاري وليتوانيا.

* الضغوط كانت كبيرة على المدرب روبرتو مانشيني والمنتخب بعد فشل إيطاليا في التأهل لنسخة البطولة السابقة في روسيا قبل أربعة أعوام.

* بدأ الفريق مسيرته بثلاثة انتصارات متتالية أمام أيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا قبل التوقف لخوض البطولة الأوروبية العام الماضي.

* بعد الفوز ببطولة أوروبا تعادلت إيطاليا مرتين متتاليتين أمام بلغاريا وسويسرا قبل الفوز 5-1 على ضيفتها ليتوانيا بعد ذلك.

* وقبل أخر جولتين من التصفيات بدت إيطاليا على أعتاب التأهل لكنها تعادلت مع سويسرا ليتعادل المنتخبان في رصيد النقاط قبل الجولة الأخيرة.

* بعد أربعة أشهر من فوزها ببطولة أوروبا 2020 تعادلت إيطاليا بدون أهداف مع أيرلندا الشمالية لتحتل سويسرا صدارة المجموعة بعد فوزها على بلغاريا لتنتقل إيطاليا إلى الملحق.

كيف انتهت مسيرة إيطاليا في ملحق التصفيات؟

* كان من المتوقع أن تلتقي إيطاليا مع البرتغال في جولة الملحق الفاصلة لكن الفريق أهدر فرصته في الظهور في النهائيات عندما خسر على أرضه 1-صفر أمام مقدونيا الشمالية نتيجة هدف في الوقت القاتل.

* تقدمت مقدونيا الشمالية للجولة الفاصلة لكنها خسرت 2-صفر أمام البرتغال التي صعت للنهائيات.

كيف فشلت إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2018؟

* احتلت إيطاليا المركز الثاني في المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2018.

* يعد ذلك فشلت في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 60 عاما بعد التعادل في 2017 على أرضها بدون أهداف مع سويسرا التي صعدت للنهائيات فائزة 1-صفر في النتيجة الإجمالية.

* وبعد المباراة مباشرة أعلن عدد من أبرز لاعبي المنتخب الإيطالي وهم أندريا بارزالي ودانييلي دي روسي والقائد جيانلويجي بوفون اعتزال اللعب على المستوى الدولي.