نشر المنتخب السعودي مساء الخميس فيديو وثق من خلاله اليوم التاريخي في الرياضة السعودية والعربية 22 أكتوبر والذي شهد تحقيق المنتخب السعودي للفوز على منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى من كأس العالم قطر 2022، حيث وثق المركز الإعلامي للأخضر تفاصيل اليوم التاريخي من بدايته في الفندق وداخل غرفة الملابس.

وجاء في الفيديو الذي نشر بحساب المنتخب السعودي الرسمي بموقع "تويتر" تحت العنوان "22 نوفمبر 2022.. يوم لا يُنسى"، بداية التجهيز للمباراة ومحاضرة مسؤولي الاتحاد للاعبين والحديث معهم عن ضرورة خوض مباراة جيدة، ثم نقل الفيديو محاضرة المدرب الرائع "هيرفي رونار" وحديثه للاعبين على ضرورة اللعب برجولة.

وكان المنتخب السعودي قد حقق فوزاً تاريخياً على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 حيث حول تأخره في الشوط الأول الذي شهد تقدم الأرجنتين عن طريق ميسي، إلى فوز بهدفين في الشوط الثاني وتحقيق الفوز التاريخي في مباراة سطرت إمكانيات المنتخب السعودي ومجاراة المنتخبات العالمية.

وشهد الفيلم الوثائقي حديث المدرب هيرفي، ما بين شوطي المباراة والحديث بشدة مع اللاعبين ووجه لهم التوبيخ بسبب عدم اللعب بقوة ومشاهدة ميسي، قائلا لهم "هل ترغبون في التصوير معه، العبوا برجولة"، وهو ما حدث في الشوط الثاني كما نقل الفيديو كواليس فرحة الجهاز الطبي داخل غرفة خلع الملابس.

وحقق فيديو المنتخب السعودي أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من 12 ساعة من نشر الفيديو بالحساب الرسمي.

3 ملايين مشاهدة لكواليس “الملحمة التاريخية”.. فوز السعودية على الأرجنتين (فيديو)