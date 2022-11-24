كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في أول اختبار.. قاد منتخب بلاده للفوز

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى فوز مثير على غانا 3-2 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر، ليدخل التاريخ بعدما أصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ من النهائيات، ومباراة قمة في الروعة خاصة في الشوط الثاني الذي شهد أهداف المباراة الخمس.

وبهذه النتيجة تفوق رونالدو في أول أختبار بالمحطة الأخيرة على غريمه التقليدي ليونيل ميسي حيث نجح الأول في قيادة منتخب بلاده إلى فوز هام وأول 3 نقاط بينما، فشل ميسي مع الأرجنتين وتعرض لخسارة تاريخية أمام المنتخب السعودي ليتذيل ترتيب المجموعة الثالثة على عكس البرتغال متصدر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط.

وتعتبر هذه البطولة هي الأخيرة للنجمين على مستوى كأس العالم وكلاهما يتواجد في البطولة للمرة الخامسة على التوالي، ويبحثان التتويج باللقب في ختام مشوارهما الكروي.

وافتتح كريستيانو رونالدو ابن الـ37 عاماً التسجيل لمنتخب البرتغال بطل أوروبا 2016 من ركلة جزاء في الدقيقة (65)، وأدرك أندريه أيو التعادل لغانا بعدها بـ 8 دقائق فقط (73)، ولكن عاد البرتغال وأحرز الهدف الثاني عن طريق جواو فيليكس ومنح البرتغاليين التقدم (78) وأضاف البديل رافايل لياو الثالث (80) قبل أن يقلص البديل عثمان بوكاري الفارق (89).

وبهذه النتيجة تصدر البرتغال المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بعد تعادل الأوروغواي وكوريا الجنوبية بدون أهداف ليتصدر "سيليساو" أوروبا بثلاث نقاط.