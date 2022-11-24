عرض سعودي يجعل كريستيانو رونالدو أغلى لاعب في العالم عند 37 عام !

ذكرت صحيفة أسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلقى عرض سعودي ضخم سيجعله الأعلى راتب في العالم متفوقاً على النجم الفرنسي كليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، وذلك مستغلاً فسخ العقد بين رونالدو ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي وهو ما يعني عدم دفع أي مقابل للنادي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية" أن العرض المقدم للنجم البرتغالي براتب سنوي يتجاوز 100 مليون يورو، ولمدة عامين وهو راتب أعلى قليلا مما يتقاضاه الفرنسي مبابي مع باريس سان جيرمان.

وكان رونالدو تلقى الموسم الماضي بالفعل عروضا ضخمة من السعودية، حيث بلغ الراتب الذي عرض عليه نحو 250 مليون يورو لمدة موسمين، لكنه فضل البقاء في ناديه، وهو ما أكده رونالدو في مقابلته منذ أيام قليل.

وأكد التقرير الصحفي أن النجم البرتغالي رونالدو يرغب في الانضمام إلى دوري تنافسي على الألقاب المهمة، بهدف زيادة سجله من الأهداف في دوري أبطال أوروبا، مشيراً أن السبب الآخر الذي قد يدفع رونالدو إلى الموافقة على العرض السعودي، هو راتبه الضخم، الذي لا تستطيع الدول المتوسطة دفعه بعدما أدارت الأندية العملاقة في أوروبا ظهرها له، علاوة على أن لا أحد يريد المخاطرة بإضافة مثل هذا الاسم إلى غرفة الملابس في منتصف الموسم.

وأضاف التقرير أن مالك نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، سيستغل مشاكل رونالدو مع ناديه مانشستر من أجل الحصول على خدماته، لأنه سيقدم إضافة كبيرة للنادي السعودي.

وكان نادي مانشستر يونايتد أعلن الثلاثاء الماضي، فسخ عقد المهاجم رونالدو بالتراضي قبل نحو 6 أشهر من نهاية عقده، وذلك بعد المقابلة التلفزيونية التي أجراها الأسبوع الماضي، وقال فيها إنه شعر بـ"الخيانة" من مسؤولي النادي، متهما إياهم بمحاولة الإطاحة به، وقال إنه لا يكن احتراما لمدرب الفريق، الهولندي تن هاغ.