أول ظهور لياسر الشهراني عقب إصابته المروعة في مباراة السعودية والأرجنتين (فيديو)

طمئن نجم المنتخب السعودي ياسر الشهراني الجمهور السعودي والعربي عقب تعرضه لإصابة قوية ومروعة في مباراة السعودية والأرجنتين نتيجة اصطدام مع حارس المنتخب السعودي محمد العويس، حيث انتشر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي للاعب أثناء تواجده في المستشفى ويوجه رسالة للجمهور السعودي.

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة قوية في اللحظات الأخيرة من مباراة السعودية والأرجنتين والتي انتهت بنتيجة تاريخية بفوز الأخضر السعودي على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في أفضل نتيجة للمنتخبات العربية في تاريخ المشاركات بكأس العالم، ودخل الحارس السعودي بعدها في نوبة بكاء وطلب سرعة تدخل الجهاز الطبي وتوقف اللعب ما يقارب من 5 دقائق حتى تم خروج اللاعب.

وأثبتت الفحوصات الطبية للاعب ياسر الشهراني وجود كسر في الفك والأسنان نتيجة اصطدام ركبة الحارس السعودي بوجه الشهراني ليسقط في الحال دون أي حركة، وسيجرى للاعب عملية جراحية في ألمانيا حيث وجه ولي العهد السعودي بتوفير طائرة خاصة لنقل الشهراني وعلاجه في ألمانيا.

وقال ياسر الشهراني في ظهوره الأول بعد الإصابة: "أحب اطمنكم انا تمام ان شاء الله، الله يعطيكم العافية، دعواتكم لي، مبروك الفوز، الجمهور السعودي تستاهلون، قيادة وشعباً، والله يسهل الأمور ان شاء الله في الأيام القادمة".

ويحتاج المنتخب السعودي إلى فوز في مباراتيه القادمتين لضمان التأهل حيث يتصدر الأن مجموعته الثالثة برصيد 3 نقاط عقب تعادل بولندا والمكسيك بدون أهداف ويبقى المنتخب الأرجنتيني بدون رصيد