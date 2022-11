كأس العالم 2022 تشهد حدثاً نادراً لأول مرة من 44 سنة

واصل كأس العالم في قطر كتابة الأرقام القياسية سواء في تكلفة الإعداد للبطولة واستقبال العالم لأول مرة في الشرق الأوسط، إضافة إلى ذلك شهدت البطولة حدثاً نادراً لم يحدث منذ 44 عاماً وبالتحديد مع ابتعاد أفضل لاعب في العالم كريم بنزيما، عن منتخب فرنسا والبطولة بشكل عام عقب تعرضه للإصابة.

وخرجت شبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، لتؤكد أن هذه المرة الأولى منذ 44 عاما التي سيغيب فيها حامل الكرة الذهبية عن المونديال، مع ابتعاد بنزيما عن المونديال، وتلقى بنزيما صدمة كبيرة، بعدما تجددت إصابته في مران المنتخب الفرنسي، ليتأكد غيابه عن مونديال قطر

وأشارت شبكة الإحصائيات إلى أنه آخر لاعب توج بالكرة الذهبية وغاب بعدها عن المونديال، كان الدنماركي آلان سيمونسن، عندما توج بالكرة الذهبية لعام 1977 وغاب عن مونديال 1978 في الأرجنتين لفشل منتخب بلاده في التأهل.

وكان حامل الكرة الذهبية حاضرا في كل نهائيات كأس العالم منذ عام 1982، بدءا من كارل هاينز رومينيغه نجم منتخب ألمانيا السابق في مونديال 1982، وصولا إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خاض آخر نسختين لكأس العالم (2014، و2018) وهو صاحب "بالون دور".

وسيفقد كريم بنزيما بالتأكيد فرصة تواجده في كأس العالم مرة أخرى بعد بلوغه عام الـ34، كما أنه لم يشارك في كأس العالم إلا في مناسبة وحيدة وتحديدا في نسخة 2014 بالبرازيل، ولم يكن ضمن قائمة المنتخب الفرنسي الفائز بلقب عام 2018 لاستبعاده في ذلك الوقت.

The Ballon d'Or holder has been present at every World Cup since 1982: ◉ 1982 Rummenigge ◉ 1986 Platini ◉ 1990 Van Basten ◉ 1994 Baggio ◉ 1998 Ronaldo ◉ 2002 Owen ◉ 2006 Ronaldinho ◉ 2010 Messi ◉ 2014 Cristiano ◉ 2018 Cristiano Let's hope Benzema makes it. 🙏 pic.twitter.com/aApzRoxDLS

1977 winner Allan Simonsen was the last Ballon d'Or incumbent to miss a tournament.



Denmark failed to qualify for the 1978 edition in Argentina. pic.twitter.com/Qkt18Alc6Q