كريستيانو رونالدو يثير الجدل بصورة مع ميسي قبل كأس العالم

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بصورة غريبة نشرها عبر خاصية "الاستوري" في حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، في واحدة من أغرب الصور المركبة له حيث نشر صورة تجمعه مع النجم الأرجنتيني ميسي.

ونادراً ما يقوم كريستيانو رونالدو بهذه الواقعة وهي نشر صورة لغريمه ميسي، وذلك قبل انطلاق أخر كأس عالم يخوضه اللاعبين ويبحث كلاً منهما عن التتويج باللقب وبالتأكيد سيكون مسك ختام لتاريخ كروي كبير، للاعبين حصلا على جائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم في 12 مرة منها 7 للنجم الأرجنتيني ميسي و5 لرونالدو.

وتفاجأ جمهور رونالدو وميسي بصور في حساب الأول تجمع كريسيتانو رونالدو وميسي وهما يلعبان الشطرنج في كناية من اللاعب إلى رغبته في المواجهة بالمباراة النهائية لكأس العالم 2022.

ويعتبر منتخب الأرجنتين من المرشحين بقوة للفوز بلقب كأس العالم بقيادة الأسطورة ميسي، ويعتبر أقرب وقت لتحقيق هذا الحلم قبل وداع كرة القدم خاصة مع اجتمال عناصر منتخب الأرجنتين بشكل كبير، كما يتواجد من المرشحين أيضاً البرازيل، ألمانيا، فرنسا، بينما لا يتواجد المنتخب البرتغالي ضمن المرشحين لذلك إلا إذا كان لكريستيانو رونالدو ورفاقه رأي أخر.