كريستيانو رونالدو عن علاقته بميسي: كأنه زميلي بالفريق (فيديو)

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن علاقته بالأسطورة الأرجنتينية ميسي، بعد صراع كبير استمر بين اللاعبين في الملاعب وفترة وصلت إلى ما يقارب 16 عاماً حصل فيها ميسي على الكرة الذهبية في 7 مرات مقابل 5 لرونالدو، وأكد رونالدو، أنه لا يوجد صداقة مع اللاعب الأرجنتيني ولكن الأمر يشبه وكأنه زميله بالفريق.

وقال كريستيانو رونالدو، في الجزء الثاني من مقابلته الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، والتي أحدث الجزء الأول منها ضجة كبيرة في الوسط الرياضي العالمي بعد اعلان اللاعب نهاية علاقته بناديه مانشستر يونايتد بعد انتقادات حادة، وأشار في حديثه عن ميسي: "16 عاماً ونحن نتنافس لذا علاقتي معه كبيرة جداً، انا لست صديقاً له، ولكن الأمر يشبه وكأنه زميلي بالفريق".

وأضاف رونالدو عن ميسي: "ليونيل ميسي لاعب مذهل. ساحر. شخص رائع! تشاركنا القمة لـ16 عاما.. تربطني به علاقة عظيمة، وأضاف: "بيني وبينه علاقة قوية، لكننا لسنا بأصدقاء، لن تحدث في الهاتف أو نتناول العشاء سويا ولكنه لاعب مميز ورائع، أحترم حقا الطريقة التي يتحدث بها (ميسي) عني دائما"، وأكد رونالدو أنه لن يمانع في تناول وجبة عشاء مع ميسي إذا سنحت الفرصة لذلك.

وكان رونالدو وميسي قد هيمنا على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة، حيث توج الأول بالجائزة المرموقة 5 مرات مقابل 7 للثاني، حيث توج رونالدو بالكرة الذهبية أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، و2017، فيما نالها ميسي في 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، و2021.

