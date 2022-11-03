لاعب بعمر 55 عاماً يهدي فريقه الفوز في الدوري الياباني (فيديو)

نجح اللاعب الياباني كازويوشي ميورا البالغ من العمر 55 عاماً، في مساعدة فريقه "سوزوكا بوينت غيترز"، للفوز على مضيفه "تيامو هيركانا" بنتيجة (3-1)، في مباراة جمعت الفريقين لحساب الجولة 27 من دوري الدرجة الرابعة الياباني.

ورغم استهلال ميورا المباراة من مقاعد البدلاء، إلا أن مدرب فريق "سوزوكا بوينت غريترز" سمح بدخوله في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بهدف تنفيذ ركلة جزاء لصالح فريقه، ليؤكد كازويوشي أن على أهل الثقة التي وضعت فيه، ويسدد بنجاح ركلة الجزاء في مرمى المنافس، مهدياً فريقه هدف الاطمئنان والفوز بالمباراة (3-1). واحتفل ميورا بهدف التاريخي بطريقة لافتة، حيث اتجه إلى دكة فريقه وقام بالرقص بين زملائه سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، الذين بادروه الفرحة ذاتها وقاموا بالتصفيق له.