"محمد صلاح فرايد تشيكن".. ومالكه يخشى القضاء!

أدى الانتشار الرهيب للنجم المصري محمد صلاح وصولاته وجولاته في الملاعب الأوروبية إلى إقدام شخص على استغلال اسم "الفرعون" على لافتة مطعم للوجبات السريعة في مدينة ليدز في انجلترا.

ووضع صاحب المطعم اسم "مو صلاح فرايد تشيكن" على الواجهة الرئيسة للمطعم لجذب الزبائن في وقت يرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن صاحب المطعم سيتعرض للمسائلة القانونية حتى خرج نفسه للحديث عبر مواقع التواصل عن إمكانية مقاضاته.

ومن سوء حظ صاحب المطعم أن محمد صلاح لا يقدم المستوى المطلوب منه في الدوري الانجليزي ولم يسجل سوى ثلاثة أهداف فقط في 12 جولة متأخراً عن الماكينة التهديفية النرويجي إرلينغ هالاند بـ 14 هدفا متصدر الترتيب.