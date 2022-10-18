بيريز يخرج خاسراً في حفل تتويج بنزيمة بالكرة الذهبية

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية بأن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز سيضطر إلى دفع مليون يورو لنجمه الفرنسي كريم بنزيمة بعد فوزه، الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن عقد بنزيمة مع ريال مدريد ينص على منح المهاجم الفرنسي الفذ مكافأة بمليون يورو مقابل تتويجه بالكرة الذهبية، في وقت لا تمنح مجلة "فرانس فوتبول" مكافأة مالية إلى جانب الجائزة المرموقة، ولكن ذلك لا يمنع اللاعبين من الحصول على مداخيل إضافية بمجرد التتويج بالجائزة.

ويعتبر بنزيمة أول فرنسي ينال الجائزة المرموقة منذ تتويج مواطنه زين الدين زيدان في 1998.

يذكر أن بنزيمة حسم جائزة الكرة الذهبية متفوقاً على مهاجم ليفربول السابق وبايرن ميونيخ حالياً السنغالي ساديو ماني "الوصيف"، فيما احتل البلجيكي كيفن دي بروين المركز الثالث، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي رابعاً، ونجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح خامساً.