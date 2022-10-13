محمد صلاح يسجل أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا (فيديو)

لم يتأخر النجم محمد صلاح هداف فريق ليفربول في العودة والتألق بقوة والرد على منتقديه بتحقيق رقم تاريخي سيسجل باسمه لفترة طويله بعد أن سجل أسرع هاتريك (ثلاثة أهداف) في مرمى غلاسكو رينجرز في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، رغم وجوده على دكة البدلاء واشتراكه في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

ونجح محمد صلاح الذي حل بديلا في الشوط الثاني، من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق 75، و80، و81، ليضع حدا للانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وسجله التهديفي مع تألق نجم مانشستر يونايتد هالاند.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن محمد صلاح سجل "الهاتريك" في غضون 6 دقائق و12 ثانية، ليكون بذلك أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا متفوقا على كريستيانو رونالدو الهدف التاريخي للبطولة وميسي والعديد من النجوم العالميين.

وكان ليفربول قد اكتسح مضيفه غلاسكو رينجرز بنتيجة 7-1، اليوم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وشارك صلاح بديلا في الشوط الثاني.