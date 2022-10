كيف انطلقت شرارة مأساة ملعب مقاطعة جاوة الإندونيسية (فيديو)

تناولت وسائل الإعلام العالمي، ومن ضمنها قناة "NBO" الإخبارية الأميركية، انطلاقة شرارة مأساة مباراة كرة القدم في مقاطعة "جاوة الشرقية" الاندونيسية، التي راح ضحيتها 174 شخصاً، وأكثر من 300 جريح، وذلك بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، بينما كان آلاف المشجعين يغزون أرضية الملعب فور إعلان خسارة الفريق المضيف (أريما إف سي) مباراته أمام فريق "بيرسيانا سورابايا" بنتيجة (2-3)، في لقاء جمعهما على استاد "كانجورهان" في مدينة "مالانغ" عندما وقعت الكارثة.

BREAKING: At least 127 people killed, 180 injured in riot at football stadium in Indonesia, police say pic.twitter.com/WmuI67yJoi