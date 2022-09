ساديو مانيه غير سعيد في البايرن.. وأوغسبورغ يسخر من "البافاري وبرشلونة" (فيديو)

ألقت خسارة بايرن ميونيخ أمام أوغسبورغ المتواضع أمس في الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، مزيدا من الشكوك حول قدرة السنغالي ساديو مانيه على الانسجام بشكل أكبر مع الفريق، خاصة بعد أن عانى طوال الفترة الماضية من الصيام عن التهديف، رغم أنه قدم إلى بايرن ميونيخ بديلا للقناص والهداف البولندي ليفاندوفسكي المنتقل إلى برشلونة الإسباني.

