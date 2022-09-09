معاقبة سائق ياباني في "الفورمولا 1" بسبب "القيادة ببطء"

بعد تحذيره أكثر من مرة عوقب الياباني يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري بالتأخير 10 مراكز عند انطلاق سباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في حلبة مونزا الأحد المقبل. وكان ذلك بسبب مخالفات غريبة، منها القيادة ببطء شديد.

وتلقى تسونودا التحذير الخامس خلال 15 سباقا في جائزة هولندا الكبرى في الجولة الماضية من البطولة بعد أن قاد سيارته على المضمار دون ربط حزام الأمان.

وتضمنت المخالفات السابقة في أستراليا والبحرين وموناكو القيادة ببطء شديد دون سبب ومن ثم الوقوف في طريق السائقين الآخرين. وفي السباق الماضي في هولندا توقف السائق الياباني بجانب الحلبة في اللفة 44 من أصل 72 عندما اشتكى من عدم تثبيت إطاراته بعد وقفة صيانة وقام بفك حزام الأمان اعتقادا منه بأنه سيخرج من السيارة.

لكن الفريق المملوك لرد بول أبلغه أن كل شيء كان على ما يرام ثم انطلق بالسيارة دون تأمين السلامة. وتنص قواعد فورمولا 1 على إنزال عقوبة تأخير عند الانطلاق بأي متسابق يتلقى خمسة تحذيرات خلال موسم واحد على أن تكون أربعة من هذه التحذيرات على الأقل مرتبطة بأسباب تتعلق بالقيادة.