محمد صلاح ينفعل على زملائه.. وكلوب يرد على "التهديد بإقالته" بعد "صفعة نابولي" (فيديو)

اكتملت البداية السيئة لليفربول في الموسم الجاري بهزيمة مذلة أمام نابولي على استاد مارادونا، بكبرى مدن الجنوب الإيطالي أمس، بنتيجة قاسية قوامها 4 أهداف مقابل هدف يتيم، وذلك ضمن الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا. وواصل ليفربول نزف النقاط بشكل غريب وغير مسبوق في الموسم الجاري، ففي الدوري الانجليزي الممتاز، يحتل المركز السابع بعد ست جولات فقط، فاز مرتين وخسر في مباراة، وتعادل ثلاث مرات.

أما أبرز نجومه، الهداف المصري محمد صلاح، فقد تعرض لانتقادات لاذعة وشديدة في الفترة الاخيرة، كون أرقامه تراجعت بشكل كبير، إذ لم يسجل سوى هدفين فقط في سبع مباريات، بينها المباراة الأخيرة بدوري الأبطال. وكانت الهزيمة أمام نابولي شديدة على صلاح وعلى زملائه، خاصة وأنها أمام فريق غير مرشح في دوري الأبطال، وبنتيجة كبيرة، ونتيجة أخطاء دفاعية فادحة.

وسجل لنابولي البولندي زيلينسكي هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، بينما سجل الهدفين الآخرين، الكاميروني أندريه فرانك أنغيسا والأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني. وسجل هدف ليفربول الوحيد الكولومبي لويس دياز. وبسبب الهفوة الدفاعية التي جاء منها الهدف الثالث لنابولي عن طريق جيوفاني، بسبب التغطية الدفاعية السيئة وترك مساحات كبيرة أمام جيوفاني، ظهر الانفعال بشدة على صلاح ضد زملائه، ورفع يده في وجه عدد منهم، وعاتبهم بشدة على الطريقة التي سمحوا بها بقبول الهدف الذي قصم ظهر ليفربول، خاصة وأنه جاء في نهاية الشوط الأول.

📺 Jurgen Klopp asked if he's worried about getting the sack like Thomas Tuchel:



"Not really, our owners are rather calm and expect me to sort the situation and not think someone else will." 🔴 pic.twitter.com/n7VhY66Awj