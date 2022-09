هالاند يحتفل بـ"الهاتريك" 14.. وأرسنال في الصدارة وليفربول ينجو في الدقيقة 98 (فيديو)

واصل نادي أرسنال مساره بخطى ثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز محققاً فوزه الخامس توالياً على مضيفه أستون فيلا 2-1 ضمن منافسات المرحلة الخامسة الأربعاء، والتي شهدت ثلاثية ثانية توالياً وقياسية للنروجي إرلينغ هالاند خلال فوز مانشستر سيتي 6-صفر على نوتنغهام فورست. وهذا هو الهاتريك الـ14 في تاريخ النجم النرويجي، الذي سجل حتى الآن تسعة أهداف مع سيتي في خمس مباريات.

ونجا أرسنال من فخّ أستون فيلا ومدربه ستيفن جيرارد، محققاً العلامة الكاملة بهدفين سجلهما البرازيليان غابرييل جيزوس (30) وغابرييل مارتينيلي (77)، فيما أحرز مواطنهما دوغلاس لويس هدف أستون فيلا الوحيد (74). وبهذا الفوز، حافظ رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على صدارة جدول الدوري الممتاز مع 15 نقطة من خمس مباريات، فيما بقي أستون فيلا في المركز التاسع عشر مع ثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى، قاد هالاند مانشستر سيتي إلى فوز عريض على ضيفه نوتنغهام فورست الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء بسداسية نظيفة، بتسجيله ثلاثة أهداف (12، 24، 38)، فيما أحرز كل من البرتغالي جواو كانسيلو (50)، والأرجنتيني جوليان ألفاريس (65 و87) الأهداف الثلاثة الأخرى.

