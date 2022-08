مدرب إيطالي يتفادى صفعة قوية من مشجع (فيديو)

هاجم مدرب نابولي الإيطالي لوتشيانو سباليتي مشجعاً على المدرجات كان غاضباً من نتيجة التعادل السلبي لفريقه نابولي مع فيورنتينا خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانك ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورمى جمهور نابولي زجاجات المياه على المدرب سباليتي مما دفع المدرب للخروج عن وعيه ومحاولة الصعود إلى المدرجات لمهاجمة المشجع الذي بدوره حاول صفع المدرب من شدة الغضب وكادت الأمور تتطور لولا تدخل رجال أمن الملعب.

Napoli manager Luciano Spalletti confronted a Fiorentina fan after constant insults about his mother during the game — a bottle was thrown at him, and he was nearly slapped. pic.twitter.com/ybaZcf8TQ7