مدرب إيطالي يتفادى صفعة قوية من مشجع (فيديو)

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  • متابعات - محمد الحتو
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هاجم مدرب نابولي الإيطالي لوتشيانو سباليتي مشجعاً على المدرجات كان غاضباً من نتيجة التعادل السلبي لفريقه نابولي مع فيورنتينا خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانك ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورمى جمهور نابولي زجاجات المياه على المدرب سباليتي مما دفع المدرب للخروج عن وعيه ومحاولة الصعود إلى المدرجات لمهاجمة المشجع الذي بدوره حاول صفع المدرب من شدة الغضب وكادت الأمور تتطور لولا تدخل رجال أمن الملعب.

 

ويبدو أن جماهير نابولي غير راضية عن المدرب سباليتي على الرغم من أنه قاد الفريق لفوزين وتعادل واحد دون أن يتذوق طعم الخسارة في ثلاث جولات ولكن الجماهير غاضبة من أداء الفريق وعدم إبداء تطوير في المستوى.

 

 

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