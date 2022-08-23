محمد صلاح يسجل وليفربول يتلقى صدمة جديدة أمام مانشستر يونايتد

تلقى جمهور ليفربول صدمة جديدة عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1، في ملعب "الأولد ترافورد"، ليواصل وصيف الدوري الموسم الماضي ليفربول نزيف النقاط، بعدما فشل في تحقيق أي فوز حتى الأن حيث تعادل في أول مباراتين وخسر المباراة الثالثة، ليبقى عند رصيده السابق نقطتين بينما وصل مانشستر إلى النقطة الثالثة عقب تحقيق أول نتيجة إيجابية هذا الموسم.

وكان محمد صلاح هو الرابح الأكبر من فريق ليفربول بعدما أحرز هدف فريقه الوحيد في المباراة ليحرز اللاعب هدفه الثاني في الموسم الحالي ويبدأ رحلة الدفاع عن لقبه هدافاً للبطولة الإنجليزية في منافسة قوية سيشهدها الموسم الحالي في صراع الهدافين.

وسيطر لاعبو مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الدقائق الأولى من المباراة، وبعد مرور ربع ساعة تلقت شباك ليفربول أول أهداف المباراة عن طريق سانشو، بعد تمريرة حصل عليها من أنتوني إيلانجا، على يسار منطقة الجزاء، وتمكن راشفورد، من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، ونجح محمد صلاح، في إحراز هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 81.

وفشل ليفربول في تسجيل هدف التعادل عقب هدف محمد صلاح في الدقائق التي شهدت مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقائق الخمس الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، وهو الانتصار الأول للمان يونايتد في الموسم الحالي.