مان يونايتد يتفق على ضم نجم الريال كاسيميرو مقابل مبلغ قياسي

ذكرت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم ان كاسيميرو لاعب وسط منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني في طريقه إلى الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي بعد توصل الناديين الى اتفاق بهذا الشأن.

وتحدثت الصحف أن الصفقة بلغت مبلغا قياسيا يصل إلى 70 مليون يورو، خاصة وأن اللاعب يبلغ من العمر 30 عاماً، وسيوقع عقداً لمدة أربع سنوات مع إمكانية إضافة سنة اخرى بعد خضوعه للفحص الطبي في نهاية الاسبوع.

ويملك كاسيميرو خبرة كبيرة بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا خمس مرات، بالاضافة الى كونه أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة.

ولا يزال فريق "الشياطين الحمر" يحاول تعزيز صفوفه لا سيما في الجبهة الأمامية وتحدثت الصحف عن امكانية ضم البلجيكي يانيك كاراسكو من ريال مدريد الاسباني، أو الجناح الهولندي كودي غاكبو من ايندهوفن أو الجناح البرازيلي انتوني من أياكس، مع امكانية التعاقد مع مهاجم تشلسي الأميركي الدولي كريستيان بوليسيك على سبيل الاعارة.

واستهل مانشستر يونايتد باشراف مدربه الجديد الهولندي اريك تن هاغ، الدوري الانكليزي الممتاز بأسوأ طريقة ممكنة بخسارته مباراتيه الاولين أمام برايتون 1-2 على ارضه وضد برنتفورد صفر-4 بعيداً عن قواعده ليحتل المركز الاخير للمرة الاولى منذ عام 1992.