محمد صلاح ينقذ ليفربول من خسارة موجعة أمام فولهام

سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول للتعادل مع فريق فولهام 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتجنب ليفربول خسارة كادت تكون موجعة جدا، خاصة وأنها أمام فريق مغمور، وفي مستهل الموسم.

وتقدم فولهام بهدف سجله ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 33، وتعادل ليفربول عن طريق دارون نونيز في الدقيقة 64، ثم سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له ولفولهام في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 80.

وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يسجل فيها صلاح هدفا في المباراة الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي. وحصد كل فريق أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.