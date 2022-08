محمد صلاح عينه على رقم قياسي جديد في افتتاح الموسم الإنجليزي (فيديو)

يتطلع النجم المصري، وهداف ليفربول والدوري الانجليزي الممتاز، محمد صلاح إلى بداية قوية للموسم الجديد، وذلك حين يحل غدا مع فريقه ضيفا على فولهام في المرحلة الأولى.

ويأمل صلاح أن يحقق رقما قياسيا جديدا سيجعله ضمن خانة من اللاعبين المميزين في تاريخ الدوري الممتاز. وفي حال تمكن صلاح من التسجيل في شباك فولهام، فسيلتحق بكوكبة من النجوم الأكثر تسجيلا في المرحلة الافتتاحية بتاريخ الدوري الممتاز، على غرار ألان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني، وجميعهم يمتلكون ثمانية أهداف، بينما لدى صلاح سبعة، وكذلك جيمي فاردي نجم ليستر سيتي يمتلك سبعة. وفي المرحلة الافتتاحية يمتلك صلاح رقما قياسيا أيضا، إذ يعد بين 10 لاعبين فقط في تاريخ المسابقة تمكنوا من تسجيل هاتريك في المباراة الأولى.

Plenty of memorable goals in here 😍



Enjoy every opening day strike under the boss ⚽️ pic.twitter.com/ojgTbZfodq