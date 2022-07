"عشوائية المغربيات" تنهي حلمهن الافريقي (فيديو)

باتت جنوب إفريقيا ثالث دولة تنضمّ إلى السجلّ الذهبي لكأس الأمم الإفريقيّة للسيّدات في كرة القدم بعد نيجيريا وغينيا الاستوائيّة، بعدما أحرز منتخبها اللقب للمرّة الأولى في تاريخه بفوزه على البلد المنظم للنسخة الـ14 المغرب 2-1 في المباراة النهائيّة السبت على ملعب مولاي عبد الله في الرباط أمام أكثر من 50 ألف متفرج.

وهذا اللقب الثاني قارّياً لجنوب إفريقيا بعدما توّج منتخب الرجال باللقب الإفريقي عام 1996.

وأثنت مدرّبة منتخب "بانيانا بانيانا" ديزيريه إيليس على أداء لاعباتها، قائلةً عقب المباراة "سجّلوا هدفين رائعين (...) كانوا يريدون بقوّة الفوز بهذه الكأس وقد تحقّق لهنّ ذلك الآن".

من جهته، قال مدرّب لبؤات الأطلس الفرنسي رينالد بيدروس "واجهنا فريقًا أفضل منّا".

وأضاف "كنّا نأمل الظفر باللقب، لكنّ الفريق كان متعبًا (...) اللاعبات محبطات لكنهنّ كنّ رائعات، علينا الآن التحضير لكأس العالم".

وكان منتخب "لبؤات الأطلس" يحلم في كتابة التاريخ، بعدما بات نتيجة وصوله إلى نصف النهائي أوّلَ منتخب عربي يتأهّل إلى نهائيّات كأس العالم للسيّدات التي تُقام نسختها المقبلة بين 20 يوليو و20 أغسطس 2023 في نيوزيلندا وأستراليا.

كما تأهّلت عن القارّة الإفريقيّة جنوب إفريقيا ونيجيريا وزامبيا، فيما تأهّلت السنغال والكاميرون للمشاركة في الملحق العالمي.

- الشباك أفضل لاعبة -

ويرى الكثير من الجمهور المغربي الذي واكب المنتخب النسويّ طوال مباريات البطولة، أنّ ما قدّمته اللاعبات كان بمثابة "قصة خياليّة"، أنهاها البلد المضيف بجائزة ترضية بعد نيل لاعبته غزلان الشباك، نجلة العربي الشباك، نجم منتخب الرجال في السبعينات، جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

وخيّم الحذر على مجريات الشوط الأوّل، حيث تحفظ الفريقان دفاعيّاً مع أفضليّة واضحة لمنتخب المدرّبة ديزيريه إليس الحائزة جائزة أفضل مدرّبة في القارة الإفريقيّة.

وافتتحت هيلدا ماغايا الفرص لجنوب إفريقيا بكرة ضعيفة بعيدًا عن متناول الحارسة المغربيّة خديجة الرميشي أنقذتها حنان ايت الحاج عن خطّ المرمى (4).

وعاب المغربيّات اللواتي يُشرف عليهنّ المدرّب الفرنسي رينالد بيدروس، صعوبة بناء الهجمات والعشوائيّة في التمريرات.

وكانت جنوب إفريقيا قريبةً من هزّ شباكهنّ عندما سدّدت نومفولا كغوالي كرة قويّة من ركلة حرّة بعيدة لامست العارضة في طريقها إلى خارج الملعب (33).

وانفردت هيلدا ماغايا المحترفة في كوريا الجنوبية، وسدّدت بعد دخولها إلى منطقة الجزاء، إلا أنّ الحارسة الرميشي تصدّت بجسدها وقدميها للكرة ثمّ أبعدتها نسرين الشاد (36).

ووقعت لاعبة توتنهام الإنجليزي روزيلا العيان التي كانت تحت المراقبة اللصيقة من المدافعات الجنوب إفريقيّات، على الفرصة المغربيّة الأولى بتسديدة إلى جانب المرمى إثر مجهود فردي من فاطمة تكناوت (41).

وحاول بيدروس تنشيط الجهة اليمنى بإشراكه سامية حساني، ثمّ خسر جهود المدافعة زينب الرضواني بسبب الإصابة ما اضطرّه إلى استبدالها بغزلان الشهيري.

