مفاجأة.. ميسي يطلب العودة إلى برشلونة

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، طلب العودة إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية. وأوضح برنامج «الشيرنغيتو» الإسباني، أن ميسي اتصل بزميله السابق مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز وسأله عن أي إمكانية للعودة إلى البارسا.

وأشار إلى أن تشافي ردّ على ميسي بأنه مسرور من طلبه، لكن عليه التحدث إلى الرئيس خوان لابورتا، وأن الأخير من سيتصل به، موضحاً أن لابورتا لم يتصل بميسي حتى الآن.

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