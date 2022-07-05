جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك جولة عالمية بالصور سائق أميركي يتعرض لحادث خلال سلسلة سباقات كأس ناسكار أريك ألميرولا للسيارات.أ.ف.ب الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بعد فوزه بنقطة أمام الهولندي تيم فان ريتهوفن خلال مباراة الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس في لندن. أ.ب النجم التشيلي كريستيان جارين يرد الكرة لملعب خصمه الأسترالي أليكس دي مينور خلال بطولة ويمبلدون للتنس. إي.بي.إيه صورة التاريخ: 05 يوليو 2022 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App