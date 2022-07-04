ليفربول يعزز صفوفه بلاعب فولهام كارفاليو

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أمس، رسمياً عن ضم المهاجم البرتغالي فابيو كارفاليو من صفوف فولهام. وأوضح ليفربول أن كارفاليو لاعب المنتخب البرتغالي للشباب تحت 21 عاماً، سيرتدي القميص رقم 28.

وأشار ليفربول أن تعاقده مع النجم البرتغالي الشاب جاء بعد الدور المحوري الذي لعبه خلال حملة تتويج فولهام بلقب دوري البطولة الإنجليزية في الموسم الماضي، ومساهمته في عودة الفريق إلى الدوري الممتاز.

وأكد ليفربول أن المدافع بن ديفيز ترك القميص رقم 28 لكارفاليو، وسيرتدي الآن القميص رقم 24 مع الفريق في الموسم المقبل.

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