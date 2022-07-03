رواتب جنونية للاعبي كرة القدم.. محمد صلاح أعلى من رونالدو! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قائمة أعلى اللاعبين أجرا في العالم بعدإعلان نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، عن تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى صفوفه عام 2017، ليستمر حتى 2025، بعد فترة من المد والجزر والخلافات في المفاوضات بين الطرفين لكنها أفضت اخيراً عن بقاء "الفرعون" في "أنفيلد" مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ليصبح الأعلى أجراً في تاريخ النادي.

وقالت الصحيفة إن صلاح يحتل المرتبة الرابعة في قائمة الأعلى أجراً بين لاعبي العالم خلف نجوم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي (مليون جنيه إسترليني أسبوعياً)، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (960 ألفاً)، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا (606 آلاف).

There is no greater honour than winning an award that my colleagues voted on. I am very grateful to all of you! pic.twitter.com/AH0FOSapXI — Mohamed Salah (@MoSalah) June 9, 2022



وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح يتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو عملاق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي تراجع بدوره إلى المركز الخامس براتب أسبوعي قدره 385 ألف جنيه إسترليني متساوياً بالراتب مع البلجيكي كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي، فيما يحتل زميل الأخير النرويجي إيرلينغ هالاند، في المركز السابع براتب يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني، وهو نفس الأجر الذي يتقاضه الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وحل الفرنسي أنطوان غريزمان المعار من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد في المركز التاسع براتب 356 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ في المركز العاشر بـ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

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