رواتب جنونية للاعبي كرة القدم.. محمد صلاح أعلى من رونالدو! (فيديو)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قائمة أعلى اللاعبين أجرا في العالم بعدإعلان نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، عن تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى صفوفه عام 2017، ليستمر حتى 2025، بعد فترة من المد والجزر والخلافات في المفاوضات بين الطرفين لكنها أفضت اخيراً عن بقاء "الفرعون" في "أنفيلد" مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ليصبح الأعلى أجراً في تاريخ النادي.

وقالت الصحيفة إن صلاح يحتل المرتبة الرابعة في قائمة الأعلى أجراً بين لاعبي العالم خلف نجوم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي (مليون جنيه إسترليني أسبوعياً)، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (960 ألفاً)، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا (606 آلاف).

There is no greater honour than winning an award that my colleagues voted on. I am very grateful to all of you! pic.twitter.com/AH0FOSapXI