صور ولقطات من "فيلم" توقيع محمد صلاح مع ليفربول (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

شهدت الساعات القليلة الماضية توقيع النجم المصري محمد صلاح، على عقود تجديده لفريق ليفربول ليستمر مع النادي موسمين أخرين حتى صيف 2025، ليغلق الفيلم الطويل الذي استمر لأكثر من عام في مفاوضات بين النادي واللاعب الذي كان يريد 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولم يتك الإعلان عن توقيع صلاح بشكل عادي، ولكن أخرج النادي واللاعب فيلم جديد ليخرج به أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم السنوات الخمس الماضية.

والغريب في يوم توقيع محمد صلاح، على عقد بقائه في النادي 3 سنوات هو الطريقة التي وقع بها، فهو لم يكن توقيعاً عادياً داخل الجدران المغلقة وانما على شاطئ البحر ومسبح خاص كان يجلس بجواره صلاح، ليظهر استجمامه وفرحته بالتوقيع، وهو قريب من الفيلم الذي تم تقديم كريستيانو رونالدو، به إلى جمهور مانشستر يونايتد بعد العودة للنادي قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

كما قام النادي بوضع صورة محمد صلاح، وهو يجلس على البحر كخلفية للحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر، وظل يغرد بصور ولقطات وفيديو وتصريح للنجم المصري الذي أظهر سعادة كبيرة للبقاء في ليفربول وقطع كل الطرق أمام غيابه عن الفريق المواسم المقبلة والتي قد تشهد كتابة اسم محمد صلاح، على كل جائزة تاريخية في النادي بعدما فاز بالعديد والعديد من الألقاب.

ومع انتشار اخبار تفيد بأن محمد صلاح سيحصل في العقد الجديد على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً مع فريق ليفربول، إلا أن صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ذكرت أن راتب محمد صلاح سيكون 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو ما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي، متقدمًا على كريستيانو رونالدو وكيفين دي بروين، اللذين يتقاضيان راتبًا يبلغ 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وحتى هذه اللحظة لم يعلن النادي رسمياً عن قيمة العقد الجديد إلا أنه من الواضح هناك سعادة بالغة بتوقيع الأسطورة المصرية والعربية محمد صلاح على عقد تجديد تعاقده مع الفريق والبقاء 3 سنوات مع النادي.

كما غرد النادي بفيديو خاص عن اللاعب ومشواره مع النادي والفريق مع فيديو يعرض أهم أهدافه وقال النادي في تغريدته: "هو أيقونة داخل وخارج الملعب" "هو مثل الهدية، يحب المشجعين، يُمكنك أن تقول أنه يحب المدينة"

#صلاح_مستمر

هل شككتم لحظة في ذلك؟ 👀



الملك المصري @MoSalah يحدثكم بنفسه 👑❤️ pic.twitter.com/SB49S1j517 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

"هو أيقونة داخل وخارج الملعب" ❤️



"هو مثل الهدية، يحب المشجعين، يُمكنك أن تقول أنه يحب المدينة" 🤗#صلاح_مستمر pic.twitter.com/7hTB28kkUc — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

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