برشلونة يبيع جزءاً من حقوقه التلفزيونية بـ 207 ملايين يورو.. ويخرج من الضائقة المالية

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

وافق نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الرازح تحت ضائقة مالية على بيع 10% من حقوقه التلفزيونية من «لا ليغا» على مدار الـ25 عاماً المقبلة للصندوق الأميركي «سيكسث ستريت» الاستثماري مقابل ما يقارب 207.5 ملايين يورو، حسب ما أعلن الخميس النادي الكاتالوني.

وأوضح برشلونة الذي من المتوقع عدم تسجيله خسائر مالية هذا الموسم، في بيان، أنه «بهذه العملية يحقق نادي برشلونة مكاسب رأسمالية إجمالية قدرها 267 مليون يورو للموسم الجاري».

وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق، فقد كان من المتوقع أن يُنهي برشلونة «السنة المالية بخسارة قدرها 150 مليون يورو»، حسب صحيفة «سبورت» الرياضية الكاتالونية اليومية.

وسيحصل صندوق «سيكسث ستريت» على 10% من مدفوعات «لا ليغا» مقابل حقوق البث التلفزيوني.

وقال رئيس برشلونة جوان لابورتا: «نقوم بتنشيط الروافع الاقتصادية ونطبق استراتيجيتنا التي تحتاج للصبر والاستدامة والفاعلية لتقوية القاعدة المالية للنادي».

وضمن السياق ذاته، علّق آلان واكسمان الرئيس التنفيذي للصندوق الأميركي: «نحن نؤمن بالاستراتيجية التي يطبقها جوان لابورتا ونادي برشلونة. نحن فخورون بأن أحد أكثر الأندية نجاحاً في كرة القدم قد اختارنا لنكون شريكاً له ومزوداً لحلول رأس المال».

وتعتبر خطوة بيع حقوق البث التلفزيوني واحدة من الرافعتين الماليتين اللتين تمت الموافقة عليهما الأسبوع الماضي من قبل «سوسيوس» كاتالونيا (المشجعون المساهمون في النادي) في اجتماع عام لمحاولة زيادة دخل النادي بسرعة والسماح له بإجراء تعاقدات في الموسم المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news