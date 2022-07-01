صدمات قوية لألمع نجوم التنس في «ويمبلدون»

المصدر: دبي - وام

على الرغم من أن البطولة لاتزال في بدايتها، قدمت فعاليات الأيام الثلاثة الأولى من بطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون» قدراً كبيراً من الإثارة بخروج أكثر من مصنف من المنافسات، ووداع بعض النجوم أصحاب الأسماء البارزة على مستوى منافسات الرجال والسيدات.

وينتظر أن يسهم خروج بعض هؤلاء اللاعبين في تسهيل مهمة لاعبات ولاعبين آخرين في البطولة للوصول بعيداً في هذه النسخة من ويمبلدون ثالث بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم.

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