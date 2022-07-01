10 نجوم تغيب عن كأس العالم 2022.. أبرزهم هالاند وصلاح ومحرز

المصدر: أحمد طارق - دبي

تشهد بطولة كأس العالم 2022 في قطر غياب عدد من نجوم الصف الأول في اللعبة، نظراً لعدم تأهل منتخبات بلادهم إلى المحفل العالمي، إذ يقام المونديال خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويعد المونديال البطولة الأهم على مستوى المنتخبات، حيث يسعى أي لاعب لتدوين اسمه في هذا الحدث التاريخي، وتستعرض «الإمارات اليوم» أبرز 10 نجوم سيغيبون عن النسخة المقبلة لكأس العالم على النحو التالي:

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news