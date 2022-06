صلاح يودع مانى بـ"تغريدة" مؤثرة

بعد إعلان رحيل النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول رسميا، ودع النجم المصري محمد صلاح زميله في "الريدز" بتغريدة حظيت بعشرات آلاف التفاعلات.

وقال صلاح في تغريدة على تويتر مرفقة بصوره مع ماني: "لقد كانت رحلة رائعة ! شكراً لك على كل الأوقات السعيدة وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة ! سيفتقدك الجميع هنا."

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg