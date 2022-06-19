"جواز سفر ديبلوماسي" للسفير محمد صلاح !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تخطط مصر لمنح نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تكريما غير مسبوق في تاريخ لاعبي كرة القدم في مصر، تقديرا لما قدمه خلال مسيرته حتى الآن.

واحتفل محمد صلاح منذ أيام بكعكة ميلاده الـ30، وهي المناسبة التي دفعت وزارة الشباب والرياضة لتقديم هدية لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في عيد ميلاده.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد فوزي، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الوزارة تقدمت بالفعل بطلب رسمي لمنح محمد صلاح جواز سفر دبلوماسي، ولقب سفير الرياضة.

وأضاف فوزي: "طلب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي رسميا من الجهات المختصة إنهاء إجراءات منح محمد صلاح جواز سفر دبلوماسي، مع رتبة سفير الرياضة".

وتابع فوزي: "تأتي هذه الخطوة لتكريم محمد صلاح الذي يعد فخرا للرياضة المصرية والعربية، وبعد النجاحات الرائعة التي قدمها في كرة القدم العالمية، وساهم في رفع اسم مصر عاليا".

وتنتظر وزارة الشباب والرياضة الرد من الجهات المختصة في الحكومة المصرية من أجل منح محمد صلاح تكريما استثنائيا خلال الفترة المقبلة.

وحصل محمد صلاح على تكريم من الاتحاد المصري لكرة القدم خلال آخر معسكر لمنتخب بلاده في القاهرة، قبل مباراة الفراعنة وغينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي حسمها أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وجاء تكريم صلاح من اتحاد كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حصل من قبل على جائزة تكريما لنجاحاته مع ليفربول وفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع العملاق الإنجليزي.

واعتاد محمد صلاح على اقتناص الجوائز الفردية بعد تألقه في الموسم المنصرم 2021-2022، حيث حصد جائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين، ورابطة النقاد، وبتصويت الجمهور، بالإضافة إلى فوزه بلقب هداف بريميرليغ وأفضل صانع ألعاب، وصاحب أفضل هدف في المسابقة.

وينتظر محمد صلاح التتويج بلقب أفضل لاعب في إفريقيا، والمنافسة بقوة على جائزة بالون دور، ليكلل مجهوده خلال الموسم المنتهي، بالنجاح الذي يتمناه.

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