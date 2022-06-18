لأنه محمد صلاح.. تكريم غير مسبوق للاعب مصري في تاريخ كرة القدم

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يستعد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للحصول على تكريم مسبوق في تاريخ لاعبي كرة القدم في مصر، تقديرا لما قدمه خلال مسيرته حتى الآن في الملاعب الأوروبية وأصبح أحد أفضل لاعبي الصف الأول في العالم والمرشح لجائزة الكرة الذهبية فضلاً عن حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكألقاب فردية مهمة.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربية على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد فوزي بأن "الوزارة تقدمت بالفعل بطلب رسمي لمنح محمد صلاح جواز سفر دبلوماسي، ولقب سفير الرياضة".

وأضاف: "طلب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي رسميا من الجهات المختصة إنهاء إجراءات منح محمد صلاح جواز سفر دبلوماسي، مع رتبة سفير الرياضة.. وتأتي هذه الخطوة لتكريم محمد صلاح الذي يعد فخرا للرياضة المصرية والعربية، وبعد النجاحات الرائعة التي قدمها في كرة القدم العالمية، وساهم في رفع اسم مصر عاليا".

وكشف الموقع أن وزارة الشباب والرياضة تنتظر الرد من الجهات المختصة في الحكومة المصرية من أجل منح محمد صلاح تكريما استثنائيا خلال الفترة المقبلة.

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